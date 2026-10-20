Des limites rapidement franchies à OD Panama : Le public réagit

Cette semaine, à OD Panama, il y a une thématique, soit Tentations au soleil.

Ainsi, les candidats sont divisés en deux maisons - ils habitent sous le même toit que leur Top 2 - et doivent relever des défis pour faire des points et ainsi avoir la chance de miser pour obtenir des avantages, comme, par exemple, l'immunité à la prochaine élimination.

D'emblée, bien des candidats avaient l'intention de ne pas se prêter au jeu pour respecter leur intimité avec leur personne favorite. Par contre, Alexandrie a brisé cette règle en embrassant Charles-Philippe lors d'un premier défi, ce qui a donné le feu vert aux autres joueurs de se permettre des rapprochements avec d'autres individus que leur Top 1.

Évidemment, ce changement de cap rapide d'Alexandrie n'est pas passé sous le silence chez les téléspectateurs, qui ont réagi en grand nombre sur les réseaux sociaux.

Bien des gens espèrent que Sabrina et Mathieu, qui avaient un intérêt l'un envers l'autre avant l'éviction de Sabrina, auront la chance de se venger au cours de la semaine. Déjà, dans la bande-annonce de l'émission de mardi, on peut voir les deux candidats arriver main dans la main au prochain défi.

La promesse d'une semaine effervescente fait « pétiller » les fans d'OD!

« Du bonbon … enfin ça devient intéressant j’adore ! »

« Le rire de Sab m’a fait mourir 😂 »

« Fais ce que je dis, pas ce que je fais »

« Alexandrie qui dit non et c'est elle qui commence. Amenez-en de l'action 👍 »

« Ma limite est là 😅😂🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ ben voyons ça pas été long qu’elle a dépassé sa limite 🤣 »

« Enfin sa brasse !! Aweille »

« Personne french personne. 😂 Y'a une personne qui n'a pas suivi le mantra 🫠 »

« Ça va être bon cette semaine !!!! »

« J'aimerais tellement que Mathieu retourne vers Sabrina et gagne 😅 »

« C'est bon ce show-là 🤭🍿 »

Dans les images qui nous ont été présentées, on constate que Billy s'en donnera à coeur joie. Il embrassera langoureusement Engie, donnera un bisou à Alexis puis Alexandrie lui lèchera le visage. En même temps, il nous avait avertis qu'il n'était pas très bon pour résister à la tentation...

Rappelons qu'Alicia Moffet promettait « quelques revirements de situation ».

Ne manquez pas la suite de cette semaine spéciale Tentations au soleil qui ne risque pas de manquer de piquant, en semaine, à 18 h 30, sur Noovo.