Cette année, la production d'Occupation Double a choisi de nous présenter des images des candidats finalistes en confinement lors des quatre quotidiennes avant la finale.

On sent qu'il y a définitivement une tension avec Tristan et Alanna, qui ont été éliminés par leurs pairs lors du voyage final.

D'ailleurs, les téléspectateurs se demandent s'il s'agissait d'une bonne idée de les placer dans le même chalet que les trois autres couples. Si on se fie aux images présentées dans les quotidiennes, ils ne semblent pas avoir passé un très bon moment ensemble.

« Il me semble que Alanna et Tristan ne devraient pas être dans le même chalet que les gagnants. »

« Pourquoi un quatrième couple en finale? Et ensuite, être obligé de les garder avec les 3 finalistes gagnants, pour garder les secrets jusqu'à la finale? C'est un supplice. Pour eux, les autres, et pour nous !! J'aime pas cette formule. »

« Ouais c'est le moment de vérité un peu 😂😱 mais juste pour les finalistes et les grands perdants.... Tristan et Alanna. Je ne comprends pas pourquoi ils sont encore là dans le chalet avec les couples finalistes alors qu'ils sont éliminés, ça met un climat négatif dans la maison. Ils ne sont pas contents, normal, puis ils veulent des explications. »

« Je veux bien croire que le budget est restreint cette année mais d’après moi ça aurait pu être possible d’installer Alanna et Tristan ailleurs. 🤔 »

« Ce n'est pas humain de leur faire vivre ça. »

« Pourquoi garder Alanna et Tristan avec les 3 gagnants, c'est un supplice pour eux. »

De plus, certaines informations présentées dans ces émissions spéciales viendront irrémédiablement affecter les chances de certains participants. Jeudi, nous apprenions Billy et Emilie ne dormaient plus dans la même chambre. Même si la jeune femme affirme que l'amour est toujours présent, le doute persiste dans la tête des téléspectateurs, qui seront certainement plus enclins à voter pour les couples qui s'affichent toujours amoureux à la télé.

« Emily et Billy, c'est sûr qu’ils ne s’aiment plus 😅 ils dorment même pu dans la même chambre. »

« Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils ouvrent le vote dès le dimanche, alors qu'ils gardent volontairement pour les jours suivants tout ce qui se passe au chalet entre les couples. On finit par découvrir des éléments importants après avoir déjà voté, ce qui nous pousse à regretter nos choix initiaux. »

« C’est encore Alexandrie et Mathieu qui ont le moins de Squelettes dans leur Placard qui devraient Gagner! Pour les Gens intelligents qui voient clair! »

Rappelons aussi que, dans l'émission de dimanche dernier, la production nous avait aussi montré Emilie en pleurs lors du voyage final, plus ou moins confiante des sentiments de Billy envers elle.

On apprécie, par contre, l'honnêteté d'Emilie et Billy, qui n'ont pas fait semblant de vivre une relation parfaite pour gagner des points auprès du public. Notons que, même s'ils ont vécu des moments plus difficiles, rien n'indique qu'ils sont séparés aujourd'hui.

C'est dimanche que nous aurons l'heure juste sur la question!

Ne manquez pas la finale d'OD Panama en direct du Casino de Montréal, dès 18 h 30 sur Noovo et sur Crave.