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Des individus armés se sont introduits dans la maison des gars d'OD Panama

La sécurité a été renforcée autour des villas depuis.

OD Panama
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Le journaliste Hugo Dumas de La Presse révèle dans un article publié dimanche soir que trois hommes armés se sont introduits dans la maison des garçons d'OD Panama dans la nuit de jeudi à vendredi.

Il n'y a pas eu de blessés, mais une altercation aurait eu lieu entre les cambrioleurs et certains candidats, quoique cette information n'a pas été confirmée.

Les individus ont été arrêtés et la police panaméenne a renforcé la sécurité autour des villas. Il semblerait que le quartier où sont situées les maisons d'OD n'en est pas un dangereux, au contraire, il s'agit plutôt d'un endroit huppé, généralement assez tranquille.

Comme le précise le journaliste, l'incident sera probablement relayé dans les émissions puisque les gars et les filles risquent d'en faire mention à un moment ou à un autre. Comme la production a trois semaines d'avance sur les diffusions à la télé, ce ne sera toutefois pas avant la mi-octobre qu'il en sera question.

On s'imagine aussi que le cambriolage raté aura été filmé par les caméras d'OD, qui roule 24 heures sur 24. Un atout précieux pour la police!

Les tournages se poursuivent comme prévu, et la psychologue reste à la disposition des candidats qui auront été, ou pas, en contact avec les malfaiteurs.

Pour tous les détails sur cette mésaventure, vécue par la production et les célibataires la semaine dernière, lisez l'article d'Hugo Dumas ici.

OD Panama est diffusé du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo, et en rattrapage sur Crave.

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