Des ennuis de santé pour Boucar Diouf

Ce vendredi, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil recevaient notamment l'humoriste Boucar Diouf sur le plateau de leur populaire talk-show Ça finit bien la semaine.

Avec sa verve habituelle, Boucar s'est enquis de phrases ponctuées de rires, prouvant qu'il était un invité de qualité, comme à chacune de ses apparitions télévisées. Puis, à un moment de l'entrevue, Jean-Michel lui a demandé si son récent passage à la soixantaine avait eu une incidence dans son quotidien. En effet, Boucar a eu 60 ans en mai dernier.

Ce à quoi le principal intéressé a répondu à l'affirmative, en révélant qu'il souffrait bel et bien d'une condition difficile, l'apnée du sommeil. Il dévoile :

« Moi je fais de l'apnée. Je plonge tellement en apnée, je remonte avec des saumons le matin! C'est écoeurant pareil! Je pense que ça vient avec ma vasectomie, je pense. Non, mais c'est mon urologue qui m'a dit ça! [...] Pour vrai, je suis arrivé là, et j'ai l'apnée, je te souhaite de ne pas avoir ça. Quand tu dors, tu fais "Arrrgggggrrrr" et à tout bout de champ, ma blonde se réveille en disant : "Y'est mort!" Moi des fois je disais : "Non, je ne fais pas ça. Ça ne m'arrive pas." Ils m'ont filmé, ils ont filmé, mes enfants ont filmé et on dit : "Viens voir." Quand j'ai écouté ça, j'ai dit à Caroline, ma blonde, j'ai dit "Écoute, moi, si je vivais avec quelqu'un qui fait ça, c'est sûr, je divorce. C'est sûr! »

À vrai dire, l'apnée du sommeil est une pathologie qui peut avoir de véritables répercussions sur la santé de celui qui en souffre, en provoquant des arrêts répétitifs du flux respiratoire pendant le sommeil. Dormir avec une machine peut aider à mieux respirer la nuit et ainsi soulager les symptômes. Jean-Michel lui demande alors s'il se sert de cet engin.

« J'ai une machine, mais je ne suis pas capable de l'utiliser Jean-Michel! C'est pas facile. C'est vrai, pourquoi on n'a pas trouvé quelque chose pour ça? »

De voir Boucar conserver sa bonne humeur malgré tout est inspirant pour tous ceux aux prises avec cette condition de santé! Nous lui souhaitons de trouver le traitement le plus approprié pour se soigner. On aime sa franchise!

Rappelons que l'humoriste de 60 ans a récemment fait paraître le livre « Déconnecter: Pour se rebrancher aux racines de notre humanité » aux éditions La Presse. Dans ce nouveau bouquin, Boucar nous invite à relayer les écrans au second plan, pour se connecter avec ce qui compte réellement. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies.

Ça finit bien la semaine est diffusé le vendredi à 19 h, sur les ondes de TVA.