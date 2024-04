Dans la bande-annonce du prochain épisode des Chefs, on peut voir que Jean-Simon semble en mauvaise posture. Sa main est recouverte d'un bandage et on peut le voir en discussion avec la coach Colombe St-Pierre. On peut aussi entendre Isabelle Deschamps Plante dire que c'est la première fois en 13 saisons aux Chefs qu'un candidat doit s'arrêter pendant un défi. Voyez des images au bas de l'article.

Ce n'est toutefois pas la seule situation inquiétante dans cette bande-annonce. En effet, on peut aussi voir Sébastien entrer dans le garde-manger et lâcher un cri de mort. Ses complices se précipitent alors à sa rescousse. Brenda indique alors que l'incident est de sa faute. « Je m'en veux tellement », dit-elle au confessionnal.

Pour ce troisième défi, Les chefs profiteront de la tenue des prochains Jeux olympiques dans la ville de Paris pour honorer la gastronomie française et cuisiner des ingrédients emblématiques de cette cuisine réputée mondialement.

Pour le duel, les candidats devront réaliser des huîtres chaudes au sabayon de champagne et caviar. Au terme de l’émission, un autre candidat devra remettre son tablier, et quitter la compétition.

Ne manquez pas le prochain épisode des Chefs le 22 avril prochain. Ça va brasser en cuisine!