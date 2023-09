Des « couples » dans la vraie vie partageront l'écran dans une nouvelle série de Noovo

Tous les moyens sont bons pour contourner la Covid et assurer la poursuite de tournages au Québec. Certains utilisent la distanciation, d'autres les plexiglas. Voilà que KOTV et Noovo s'allient pour un nouveau projet franchement prometteur, intitulé Entre deux draps, qui mettra de l'avant un tournage avec des couples ou des colocs dans la vraie vie. Ainsi, on peut définitivement mettre de côté la distanciation pour réaliser ces 10 épisodes de 30 minutes.

L'annonce de ce nouveau projet de fiction a été faite ce jeudi matin, de manière virtuelle, en présence de l'équipe de production, de la direction de Noovo et des représentants des médias. La chaîne Noovo souligne son intention de vouloir réintégrer davantage la fiction originale dans sa grille horaire, ce qui est franchement une bonne nouvelle.

L'humoriste Matthieu Pepper est à l'origine de cette idée amusante de série à sketchs dans laquelle la chambre à coucher devient l'unique lieu de l'action. Il ne sera pas question seulement de sexualité ici, mais aussi de tout ce qui peut se passer dans une chambre, le dernier repère quand vient le temps d'être soi-même. Plus précisément, on y explorera le quotidien de quatre couples et deux colocs d’âges et de milieux différents.

La distribution a été choisie avec soin avec de vrais colocataires/couples dans la vie. Ainsi, Pier-Luc Funk partagera l'écran pour la première fois avec son amoureuse Virginie Ranger-Beauregard. Même chose pour Bénédicte Décary et François Papineau, Karine Gonthier-Hyndman et Guillaume Girard, les amis Matthieu Pepper et Fayolle Jean Jr. ainsi qu'Antoine Pilon et Simon Pigeon.

Caroline Allard, Dominic Quarré, Joëlle Bond et Julien Corriveau accompagnent Matthieu Pepper à la scénarisation. La script-édition est assurée par François Avard et la réalisation par François St-Amant.

Les tournages, plus que sécuritaires, doivent commencer bientôt pour une diffusion prévue sur Noovo dès l'hiver prochain. Ainsi, en plus d'avoir pris des acteurs qui résident ensemble, les « couples » ne se croiseront jamais sur le plateau. Par exemple, on enregistrera toutes les scènes des 10 épisodes avec Pier-Luc Funk et Virginie Ranger-Beauregard avant de céder le plateau au prochain couple, et ainsi de suite. Pas une mauvaise idée si on veut s'alléger l'esprit en temps de pandémie. Malgré tout, le producteur Louis Morissette assure que tous ses plateaux sont très sécuritaires et que tous les efforts sont mis de l'avant pour assurer la protection de tous.

Nous avons très hâte de découvrir Entre deux draps, une idée qu'on nous présente d'emblée comme « exportable ».