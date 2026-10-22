Des costumes inspirés de Bridgerton à l'émission Chanteurs masqués ce dimanche

Le spécial Halloween de Chanteurs masqués promet ce dimanche. Showbizz.net a rencontré Mélissa Bédard cette semaine lors d'une conférence de presse pour le spectacle de Noël Parapapam et la chanteuse ne cachait pas son enthousiasme à propos des costumes que porteront les enquêteurs pour l'occasion. « On s'est donnés sur le déguisement. L'année passée, c'est pas moi qui avais décidé pour Kiss [groupe rock]. Mais là, cette année, moi, j'ai décidé la thématique Bridgerton [série américaine]. Parce que je suis bien fan. »

Puis là, bien sûr, c'est moi, la Reine Charlotte.

Les amateurs de la série américaine savent que ce personnage est reconnu pour porter des costumes toujours très extravagants, arborant parfois même des sculptures sur sa tête, littéralement. « On ne pouvait pas aller là, nécessairement. Mais on s'est donnés. Dans ma perruque, ils m'ont fait des petits oiseaux. »

Écoute, il y a un nid. Si les gens s'attardent à ma perruque, ils vont voir beaucoup, beaucoup de travail.

Mélissa ne sera pas la seule d'ailleurs à se vêtir d'un accoutrement spectaculaire. « On s'est beaucoup amusés. Puis les gars [Sébastien Benoit, Stéphane Rousseau et Sam Breton], ils ont embarqué. Puis Anouk [Anouk Meunier], c'est beau là! »

Inutile de dire que nous sommes bien impatients de découvrir tous ces beaux costumes à grand déploiement. Voyez des images au bas de l'article.

Nous avons profité de l'occasion pour demander à Mélissa à quoi ressemblera l'Halloween chez elle cette année. « Je vais me déguiser avec Ronron, avec Aaron. On est en Toy Story tous les deux parce qu'il trippe sur Toy Story. Lui, ça va être Woody et moi, Jessie. Sinon, les filles, Serena pis Helena sont comme dans l'âge des poupées maléfiques, dégueulasses, avec du sang. Pis Laylia, elle va dans les comiccon, ces affaires-là. »

La maman de quatre enfants avoue adorer ce genre de fête. « On trippe sur l'Halloween. C'est toujours un bon moment pour se réunir puis là, ça tombe un samedi! [...] Je suis à la maison fait que j'ai acheté des boîtes de bonbons. Moi, il y a de la boucane qui sort de la maison. C'est full déco, maison hantée, je trippe bien raide de marcher dans la boucane avec les enfants. »

Je rouvre la porte, les gens sont obligés de chanter!

Avis aux voisins du quartier!

L'émission Chanteurs masqués spécial Halloween sera diffusée ce dimanche 25 octobre à 19 h sur les ondes de TVA et en rattrapage sur TVA+.