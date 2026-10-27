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Des costumes d'Halloween impressionnants à Ça finit bien la semaine

Thématique : Harry Potter.

Ça finit bien la semaine
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Chaque année, l'équipe de Ça finit bien la semaine met le paquet à l'Halloween. Les déguisements sont toujours très impressionnants.

Cette fois, la production a décidé d'apporter une thématique à la soirée. Ainsi, les animateurs et les invités sont costumés en personnage de la franchise Harry Potter.

Jean-Michel Anctil sera Hagrid, Anouk Meunier interprètera la professeure de métamorphose Minerva McGonagall, William Cloutier sera le seul et unique Harry, Julie Ringuette personnifiera la vilaine Bellatrix Lestrange alors qu'Alex Perron sera le puissant sorcier Alastor Maugrey.

Même le Choixpeau sera de la fête, et on nous promet plusieurs surprises!

Voyez les costumes et les maquillages remarquables dans la vidéo au bas de l'article.

Ne manquez pas cette célébration d'Halloween bien originale, ce vendredi 30 octobre à 19 h sur les ondes de TVA.

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