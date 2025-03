Des complications de santé pour Rosalie Taillefer-Simard

Cette semaine, Rosalie Taillefer-Simard s'est ouverte sur une situation personnelle qu'elle a récemment vécue, par l'entremise d'une vidéo sur YouTube.

Si la naissance d'un enfant constitue généralement un événement heureux et rempli d'amour, il n'en demeure pas moins que certaines complications peuvent survenir et menacer le bon déroulement de la grossesse. C'est ce que Rosalie a vécu récemment, alors qu'elle constatait à la mi-janvier des saignements post-menstruations inhabituels. Celle-ci s'est alors présentée chez un gynécologue, où on lui a annoncé qu'elle était en fait enceinte d'à peine 3 semaines. Elle explique :

« Ils m'ont dit que, dans le fond, mes hormones de grossesse n'augmentaient pas normalement. La quantité d'hormones devraient doubler, je pense, si je ne me trompe pas, à chaque 48 heures, à peu près, pour avoir une belle croissance. Alors déjà là, mes hormones augmentaient, mais pas assez, c'était louche.

Ils ont décidé de me faire une échographie à l'hôpital, la journée même, et là ils ont regardé en écho et ils ont vu une masse dans ma trompe de droite. C'est là que ma médecin m'a annoncé que, malheureusement, c'était une grossesse ectopique, une grossesse extra-utérine. [...] Ça, on ne peut rien faire. Il faut faire fondre la grossesse, parce que si on laisse ça comme ça, ça grossit et ça éclate. Je peux faire une hémorragie, ça peut être très dangereux. »

D'ailleurs, les choses ne se sont pas passées comme prévues pour la jeune maman, suite aux injections visant à réduire la masse. Elle raconte :

« Une semaine après la deuxième dose, j'étais dans mon salon. J'ai eu des crampes dans le ventre et dans le bas du ventre. J'avais de la misère à parler, à bouger. [...] Pendant la nuit, ça n'a vraiment pas diminué, la douleur. Mon ventre était gonflé, comme si j'étais enceinte. [...] J'avais fait une hémorragie. Ça a éclaté. »

Une fois à l'hôpital, celle-ci précise qu'elle a été opérée d'urgence pour enlever la masse, car autrement, elle aurait pu mourir. Confiant ensuite ressentir une part de déception et de tristesse, suite à la perte de cette seconde grossesse, Rosalie ne s'avoue pas vaincue et reste optimiste quant à une éventuelle grossesse, ce qu'on lui souhaite.

Nous saluons évidemment son courage face à cette épreuve, alors que son témoignage personnel pourrait aider d'autres femmes vivant une situation similaire. Vous pouvez regarder la vidéo complète en cliquant ici.

Rappelons qu'à l'automne 2023, la fille du populaire chanteur René Simard a donné naissance à son premier enfant, une petite fillette nommée Adélie. Découvrez une photo dans cet article.