Des chefs établis participent à la nouvelle compétition culinaire de TVA : Plusieurs visages connus

Ce jeudi, TVA dévoile l'identité des personnalités issues du monde de la restauration qui participeront à sa nouvelle compétition culinaire intitulée 24 en 24, animée par Julie Bélanger et Chuck Hughes.

24 chefs de la province s'affronteront donc au fil de 24 défis, pendant 24 heures consécutives, lors de la compétition culinaire la plus intense jamais imaginée. Pas de pause. Pas de répit. L'horloge ne s'arrête jamais. Les caméras ne cessent jamais de tourner. Les épreuves alliant vitesse, créativité, technique, travail d'équipe et prise de risque s'enchaîneront dans cette course contre la montre et pousseront les participants à leurs limites. En tout, près de 330 plats seront préparés pendant ce tournage marathon, et en coulisses, une brigade efficace se répartira la tâche de coordonner l'approvisionnement de tous les aliments, accessoires, etc.

À la clé de cette véritable épopée gastronomique : un grand prix de 24 000 $.

Comme on s'y attendait, on retrouve plusieurs visages connus parmi cette incroyable brigade, qui saura nous en mettre plein la vue.

En effet, Sandra Plourde (voir sa photo ici), gagnante de la première saison de Masterchef Québec, a fait le saut vers sa passion après sa participation à l'émission pour devenir cheffe. Elle affrontera plusieurs noms très connus du monde de la restauration.

Entre autres, Anthony Vien (voir sa photo) du restaurant gastronomique Tanière3 à Québec, le seul double étoilé Michelin de la province, viendra tenter sa chance. On avait pu le voir deux fois dans l'émission Les chefs, où il a toujours terminé troisième, ainsi qu'à Top Chef Canada.

Hugo St-Jacques, qu'on a vu aussi aux Chefs, s'illustre depuis plusieurs années à la télévision, dans le cadre de chroniques culinaires ou de l'émission Station Potluck. Il sera de la partie, tout comme Chef Oli qui a eu son émission à Télé-Québec.

Guillaume Caron, finaliste de la dernière saison des Chefs, espère aussi remporter la compétition. C'est un compétiteur aguerri qui ne recule devant aucun défi.

Découvrez tous les candidats dans la galerie de photos ci-dessous.

L'émission sera présentée à compter du lundi 30 mars à 20 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.