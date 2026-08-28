Des changements positifs pour la 2e saison de Piano Public

Ce mardi, dans le cadre du lancement de la programmation de Télé-Québec, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Gregory Charles, qui fait un retour à l'animation de la deuxième saison de Piano public, en compagnie de sa complice Viviane Audet.

Forte d'une première saison formidable, qui a bercé le public québécois, la production a opéré quelques changements positifs pour la seconde mouture, comme nous l'explique l'animateur.

« L'an dernier, on avait vraiment beaucoup de pianistes. Je pense que, comme c'était la première saison, on s'est dit "peut-être qu'on n'en trouvera plus jamais", fait que, let's go », indique-t-il d'emblée. « Nous, on les a connus, les pianistes de l'année dernière, mais on n'a pas eu le temps, vraiment, de les faire connaître davantage. Et quand je dis faire connaître, je ne parle pas pour leur carrière. Je parle juste pour connaître les individus. »

Il poursuit : « Dans le cas du Piano public, on a des gens de 75 ans. On a des enfants, des adolescents. On a des gens qui finissent l'école. On en a qui ont eu un paquet d'enfants déjà et qui continuent de jouer. Ça valait la peine, cette année, d'en avoir moins et de les avoir plus longtemps. »

Donc, c'est une compétition, mais il y a moins d'élimination rapide.

L'animateur nous explique que les pianistes choisis pourront d'abord présenter une oeuvre de leur choix, mais qu'ils seront ensuite mis au défi de différentes manières : « Voici un défi du genre, je t'enlève un de tes sens. Tu joues des yeux bandés, ou tu joues avec une seule main, ou tu joues dans un autre style. »

Pour l'occasion, des artistes se joindront au duo en place pour juger des performances, mais encore là, Gregory Charles nous explique un changement : « L'année dernière, on avait beaucoup de juges invités qui n'avaient pas nécessairement rapport avec le défi qui était lancé. Cette année, ça a rapport. » Il nous dévoile d'ailleurs le nom de l'une des artistes invités, Klô Pelgag.

Au moment de notre entretien, il ne restait que deux jours de tournage à l'équipe pour compléter cette deuxième saison.

Il y a beaucoup d'émotions et ils sont aussi vraiment très bons. En fait, j'ai envie de dire qu'on avait des très bons pianistes l'année dernière, mais de façon générale, je pense que cette année-ci est plus forte.

« Et quand je dis "forte", je ne parle pas juste de l'habilité pianistique. Je parle du contenu émotionnel de l'émission. Moi, j'ai été pris à plusieurs moments d'émotion. »

Nous avons particulièrement hâte de découvrir cette deuxième saison de Piano public, qui sera diffusée à compter du samedi 12 septembre à 21 h sur les ondes de Télé-Québec et sur telequebec.tv.