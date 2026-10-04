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Découvrez les premières images de la nouvelle émission de France Beaudoin

Une nouveauté à inscrire à votre calendrier!

Prescription musicale
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Depuis de nombreuses années, France Beaudoin façonne notre télé comme seule elle peut le faire. Avec sa vision moderne de la société et son goût inné pour la culture, elle est également derrière de nombreuses productions populaires, qui mettent l'humain de l'avant.

C'est dans cette optique que l'animatrice a proposé l'an dernier un documentaire percutant et intime, J'ai souvenir encore. Dans ce projet unique, France s'est intéressée au pouvoir de la musique chez les personnes atteintes d'Alzheimer. Consciente d'avoir touché une corde sensible chez les téléspectateurs, et de cette volonté d'offrir une voix à ceux dont on parle moins, France Beaudoin proposera ce mois-ci Prescription musicale.

Elle entreprend ainsi une quête personnelle d'envergure, où elle se penche à chaque épisode sur une condition de santé où la musique a des bienfaits, tels que la gestion de la douleur chez les patients atteints de Parkinson. Au fil de ce documentaire composé de huit épisodes de 30 minutes, l'animatrice rencontre des patients et des experts sur le terrain, afin de mettre en lumière l'influence de la musique sur ceux qui souffrent et l'entourage de ces derniers.

Cette nouveauté très attendue débutera sous peu, si bien que la production a dévoilé les premières images du projet, dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux.

C'est à voir ci-dessous.

L'engouement suscité sur les réseaux sociaux est notoire : les internautes ont très hâte de découvrir cette nouveauté signée Beaudoin. Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de la découvrir, puisque Prescription musicale prendra l'antenne d'ICI Explora dès le 16 octobre 2026, à 19 h.

Mentionné dans cet article

Prescription musicale
Prescription musicale
Photo de France Beaudoin
France Beaudoin

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