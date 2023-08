Découvrez les images du décor du nouveau talk-show de Martin Matte

Martin Matte a dévoilé sur ses réseaux sociaux des images du décor de sa nouvelle émission.

Les premières images rappellent le visuel des talk-show américains, comme ceux de Jimmy Fallon ou David Letterman.

Mardi, l'humoriste nouvellement animateur a tourné un pilote avec Arnaud Soly. « [...] ç'a été une magnifique soirée », indique-t-il.

Rappelons que le premier invité officiel de la saison a été annoncé lors du dévoilement de la programmation de TVA.

Dumas sera à la direction musicale. Comme il sera présent sur le plateau lors de tous les enregistrements, le chanteur a dû déplacer quelques dates de spectacles cet automne. Voyez le tout dans sa publication au bas de l'article.

On en sait peu sur le nouveau talk-show de Martin Matte, mais on a appris cette semaine qu'il y aura, en plus des entrevues, une fiction hebdomadaire qui mettra en scène nul autre que Roy Dupuis. Ça promet!

Soyez au rendez-vous le jeudi 28 septembre à 20 h pour la grande première de Martin Matte en direct, sur les ondes de TVA.

Notons que Martin Matte a rodé son talk-show dans de petites salles de spectacle, ce qui a donné des moments savoureux, dont celui-ci.