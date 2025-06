Découvrez les cinq nouveaux joueurs de la 4e saison de Le maître du jeu

Noovo dévoile aujourd'hui l'identité des personnalités qui participeront à la prochaine saison du Maître du Jeu, en compagnie de Louis Morissette et de son acolyte Antoine Vézina.

Comme pour les saisons précédentes, les joueurs auront à affronter des défis loufoques, nous offrant au passage des performances hilarantes.

C'est Mégan Brouillard, Danick Martineau, Neev, Marie Soleil Dion et José Gaudet qui ont accepté de relever le défi pour la prochaine saison.

Voyez les premières images ci-dessous.

Cette quatrième édition promet des moments de pure comédie avec des épreuves inédites comme peinturer le plus bel arc-en-ciel dans le noir, apprendre une langue étrangère en 10 minutes, construire la plus haute tour de boîtes de conserve, insérer le plus gros objet possible dans une balloune, cacher trois aubergines afin qu'Antoine mette le plus de temps possible à les trouver, écrire et performer un jingle pour un produit, et faire la plus belle demande en mariage. Entre performances artistiques improbables, défis physiques, cocasses et moments de pure improvisation, les cinq joueurs donnent tout pour plaire au Maître du jeu.

Produit par KOTV en collaboration avec Bell Média, Le maître du jeu est réalisé par Daniel Vigneault et par Marc-Olivier Valiquette.

Les 13 épisodes de 60 minutes seront diffusés cet automne en direct sur Noovo, et ensuite rendus disponibles sur noovo.ca et sur Crave.