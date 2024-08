Découvrez les candidates et candidats à la forte personnalité qui participeront à OD Mexique

Ce lundi 19 août, les médias étaient convoqués dans une conférence de presse en ligne, pour découvrir les candidates et candidats qui participeront à la nouvelle saison d'Occupation Double, qui aura lieu cette fois au Mexique.

Pour l'occasion, les animateurs Alicia Moffet et Frédérick Robichaud étaient présents, de même que la productrice Julie Snyder.

Cette année, on nous annonce « le retour des twists au pied carré », comme l'indiquait Jean-Philippe Perron, producteur au contenu, en conférence ce lundi, et ce, « autant pour les candidats que le public ». D'ailleurs Julie Snyder précise que les téléspectateurs auront droit au « tapis rouge le plus twisté de l'histoire d'OD », qui sera tourné à la fin de la semaine.

La première twist a été dévoilée ce matin : le public doit maintenant voter pour les trois candidates qui risquent le plus de plaire le plus aux garçons. Le vote a lieu sur Noovo.ca dès maintenant, et ce jusqu'à 11 h mercredi. « Le résultat du vote aura un immense impact sur le reste de la saison », indique Alicia. Celui-ci sera révélé le 4 septembre dans l'émission des préparatifs, offerte sur Noovo.ca et Crave.

Les candidats annoncés ce matin, neuf garçons et neuf filles, se démarquent tous par leur personnalité. Ils veulent tous trouver l'amour, mais aussi « jouer à OD ». À noter qu'il y a pas moins de quatre courtiers immobiliers dans le lot. Il y a aussi une pharmacienne, un paramédic, deux mannequins, deux serveurs et une spécialiste en cybersécurité.

La productrice se dit aussi très fière du casting multiculturel et du fait qu'il y ait une maman parmi les candidates. En effet, Catherine F., 27 ans, a deux jeunes enfants. « Comme quoi on peut être mère et encore sexy », souligne la productrice.

Découvrez tous les portraits ci-dessous.

Nous vous rappelons ci-dessous les rendez-vous d'écoute sur Noovo pour cet automne :

Occupation Double Mexique (Gala) – Dès le dimanche 8 septembre à 18 h 30

OD Extra – Dès le dimanche 8 septembre à 20 h

Occupation Double Mexique (Quotidiennes) – Du lundi au jeudi, dès le 9 septembre à 18 h 30

Ce sera à ne pas manquer!

