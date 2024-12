Découvrez les animateurs et les invités de Célébration 2025 : un gala à ne pas manquer

TVA et Loto-Québec sont fiers d’annoncer le retour du Gala Célébration, qui se tiendra le dimanche 12 janvier dès 19 h.

De retour pour une 36e édition, le gala, qui combine tirages et performances musicales, fera de nouveau un millionnaire en direct sur la scène du Théâtre du Casino du Lac-Leamy.

Encore cette année, ce sont Véronic DiCaire, Gregory Charles et Sébastien Benoît qui seront à la barre du gala.

Par ailleurs, à ceux-ci s'ajoutent plusieurs artistes qui viendront offrir des performances musicales.

Il s'agit de :

Le Gala est réalisé par Jean-François Blais.

Une foule de lots et plus de 10 millions à remporter lors du gala

Déjà offerts en magasin, les billets Célébration 2025 offrent la chance de remporter une panoplie de lots :

Un gros lot de 5 000 000 $

5 lots de 1 000 000 $

40 voitures électriques BMW i4 eDrive35 (ou 70 000 $)

50 voyages (ou 10 000 $)

31 lots de 25 000 $ lors des tirages quotidiens du 1er au 31 décembre 2024 • Jusqu’à 50 000 $ instantanément

55 lots « Participation télé » et un nouveau millionnaire en direct!

Jusqu’à 55 gagnants d’une participation télé auront la chance de vivre une fin de semaine de rêve à l’Hôtel-Casino du Lac-Leamy, à Gatineau. Ils sont également assurés de remporter au moins 25 000 $ durant le gala Célébration 2025. De plus, le 12 janvier, sur la scène du Théâtre du Casino, l’un d’entre eux deviendra millionnaire en direct à la télé! Deux lots de 100 000 $, trois lots de 75 000 $ et six lots de 50 000 $ seront également en jeu.

Ne manquez pas le gala Célébration, qui se tiendra le dimanche 12 janvier dès 19 h.