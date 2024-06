Découvrez les 9 camionneurs potentiels pour la prochaine saison de Coeur de trucker

Cette année, on remarque d'emblée qu'il y a pas moins de quatre femmes parmi les célibataires choisis par la production et deux d'entre elles ont moins de 30 ans. Les deux autres sont dans la cinquantaine et cherchent des partenaires pour, entre autres, voyager à deux.

Chantal, 54 ans, de Saint-Jean-sur-Richelieu

Elle est une femme souriante, pleine de vie, positive et très sociable. Elle est mère de deux enfants et sera bientôt grand-mère. Après avoir travaillé au casino pendant 31 ans, elle a décidé de réaliser un rêve d’enfance, soit de conduire un véhicule lourd, comme le faisait son père. Chantal adore prendre la route et contempler les paysages. Au volant de son 53 pieds, accompagnée de ses deux petits chiens, elle se rend la plupart du temps aux États-Unis. Celle qui carbure aux projets à deux recherche un homme ayant entre 45 et 56 ans qui aime l’imprévu et qui est prêt à partir sur un coup de tête. Chantal est prête à faire de la route ou même à déménager si elle rencontre « le bon ».

Christian, 41 ans, de Rimouski

Il est camionneur depuis deux ans. Il effectue des trajets longue distance jusqu’aux États-Unis avec sa chienne Happy. Manuel et débrouillard, Christian est en train de construire sa maison. Il est également passionné de moto et aime bien rouler avec des amis lors de ses journées de congé. Ce père d’une adolescente a un cercle d’amis fidèle et présent. Il recherche une femme ayant entre 40 et 50 ans, qui est active sans nécessairement être une grande sportive. Christian aimerait beaucoup faire du camionnage en équipe avec sa conjointe. Donc s’il rencontrait une femme qui exerce le même métier que lui, il serait comblé!

Gabriel, 25 ans, de Saint-Lin-Laurentides

El conduit un camion-benne à quatre essieux. Il fait le transport d’engrais, de gravier ou d’agrégat localement et effectue aussi des trajets longue distance avec sa fidèle compagne, sa chienne Banane. Il baigne dans le domaine du transport depuis qu’il est tout petit et a toujours voulu être camionneur. Gabriel est un gars souriant, proche de sa famille et de ses amis. Il aime la chasse, la pêche, le camping, les chevaux et les courses de camions. Il recherche quelqu’un avec qui fonder une famille, une femme aimant le plein air et la musique country, qui ne craint pas de se salir. Elle doit avoir le sens de l’humour et de la facilité à s’intégrer dans un groupe.

Jérémie, 28 ans, de Saint-Ferdinand

Il est actionnaire d’une compagnie de transport. Il fait principalement le transport de matières pour des entreprises agricoles, ainsi que du déneigement. Ce gars sympathique qui possède un grand cercle d’amis aime la pêche, la chasse, les événements de camions, le rodéo, la motomarine, le quatre-roues et l'équitation. Il aimerait trouver une femme avec qui fonder une famille et souhaite résider dans la demeure qu’il a rénovée. Celle qui fera battre son cœur sera indépendante, sociable et capable de se salir, mais aussi chic à ses heures.

Joël, 46 ans, de Montmagny

Il se décrit comme un « gros nounours ». Il transporte des matières agricoles dans les régions du Bas-Saint-Laurent, des Maritimes et de l’Ontario à bord de son camion qu’il a personnalisé. Il affirme fièrement conduire « l’un des plus beaux camions du Québec ». Joël se passionne également pour le chant et possède un studio de musique chez lui. Séparé depuis dix ans, il est père de deux garçons. Joël est un gars sociable et facile d’approche. Il recherche une femme avec qui il aura une véritable connexion et souhaite s’engager dans une relation à long terme.

Josiane, 24 ans, de Bécancour

Elle n’a pas la langue dans sa poche. Malgré cela, elle préfère que ce soit le garçon qui fasse les premiers pas. Cette opératrice de machinerie lourde conduit également des camions et des fardiers sur de longues distances. Josiane aime les chevaux, les événements de camions et les rodéos. Elle souhaite s’établir en campagne et fonder une famille. Elle aimerait aussi avoir des chiens et des chevaux. Célibataire depuis quatre ans, elle espère trouver un gars avec qui former un couple solide, comme celui de ses parents. Un plus s’il est plus grand qu’elle et s’il porte des bottes de cow-boy!

Marie-Lee, 27 ans, de Granby

Elle est très souriante et sociable. Elle se décrit comme une fille authentique et investie. Elle a déjà fait du transport de longue distance aux États-Unis, mais travaille actuellement sur les chantiers de construction. Passionnée d’équitation, elle a son cheval et pratique l’équitation classique depuis plusieurs années. Elle recherche un partenaire pour qui la famille et l’honnêteté sont des valeurs importantes. Elle n’a pas de critères précis en ce qui concerne l’homme idéal, mais il aura une longueur d’avance s’il est manuel et porte des bottes de travail.

Nathalie, 52 ans, de Sherbrooke

Elle possède un baccalauréat en travail social. Transparente, authentique, passionnée et déterminée, cette mère de trois enfants aujourd’hui adultes est une touche-à-tout aux multiples talents : elle chante, joue de la guitare et fait même de la mécanique moto. Ses amis la décrivent comme un véritable rayon de soleil. Nathalie souhaite s’investir dans une relation saine à long terme. Elle recherche un homme manuel qui aime la musique, les voyages, et qui a des projets de vie. Elle craque pour un homme qui a une petite barbe et conduit une moto.

Nathaniel, 20 ans, de Grosses-Roches

Il a grandi dans le monde du camionnage puisque son père possédait sa propre compagnie. Ce grand gaillard de 6 pieds se dit maladroit et gêné lorsque vient le temps d’aborder des filles. Il conduit une remorque-plateau jusqu’à Toronto l’été, et travaille dans sa région l’hiver. Depuis un an et demi, il conduit un camion attitré qu’il a personnalisé. Nathaniel aime pratiquer des activités en famille, comme la pêche et la chasse à l’orignal. Débrouillard et manuel, il rénove actuellement la maison qu’il vient d’acheter. Il recherche une fille aimant la nature avec qui il pourrait fonder une famille.