Découvrez le look des filles sur le tapis rouge d'OD Mexique

L'émission spéciale du grand tapis rouge d'OD Mexique sera diffusée le dimanche 8 septembre à 18 h 30.

Les looks des filles, des garçons et des deux animateurs, Fred et Alicia, ont été dévoilés quelques heures auparavant sur les réseaux sociaux.

Voyez-les dans les publications ci-dessous.

« Cette expériences inoubliable restera gravée à vie dans ma mémoire! », indiquait le coiffeur Kevins-Kyle.

Il faisait extrêmement chaud ce soir-là au Mexique, c'est ce qui explique qu'un garçon a eu un malaise en plein tournage. Nous en saurons plus sur cet évènement ce dimanche, mais Félix-Antoine Tremblay nous racontait que, lui-même, avait eu un choc vagal lors de son séjour là-bas.

À noter que les trois filles qui ont été choisies comme « celles qui risquaient le plus de plaire le plus aux garçons » sont Fanny, Maude et Catherine F. Voyons voir à quel privilège elles auront droit ou quel rôle elles devront jouer dans la suite de l'aventure...

Les rendez-vous d'écoute sur Noovo sont les suivants :