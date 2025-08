Découvrez la bande-annonce de la nouvelle émission de rénovation de Patrick Groulx

À compter du 14 août sur la chaîne Casa, vous pourrez découvrir une nouvelle émission de rénovation, animée par le sympathique Patrick Groulx.

Dans Chantier rescapé, vous assisterez à des histoires d'horreur en rénovation qui tournent au conte de fées.

Plus précisément, Patrick Groulx débarque sur des chantiers entamés, mais non terminés. Aux côtés de la designer Sophia G. Brancoli, ils offrent l'accompagnement et la motivation nécessaires à ces gens pour mener à terme leurs travaux mis sur pause depuis trop longtemps. Des plans jusqu'au dernier coup de pinceau, on suivra l'évolution des chantiers, tout en apprenant à connaître les humains derrière ceux-ci.

Patrick est toujours prêt à donner un coup de main, et Sophia apportera l'expertise nécessaire pour transformer ces chantiers abandonnés en chantiers rescapés.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

On y voit d'ailleurs quelques métamorphoses qui sont absolument spectaculaires et qui nous donnent envie de jeter un oeil à cette nouveauté.

C'est à voir à compter du jeudi 14 août, 21 h, à CASA.