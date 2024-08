Découvrez la bande-annonce de Danse!, la fiction inspirée de Révolution

TVA et Club illico se sont inspirés de leur compétition de danse Révolution pour proposer une toute nouvelle série de fiction, intitulée Danse!, dont la première bande-annonce vient tout juste d'être dévoilée.

Voyez-la ci-dessous.

Dans celle-ci, on retrouve les comédiens Bianca Gervais et Maxime Le Flaguais, qui tiennent la vedette de la série, aux côtés de la danseuse et juge, Mel Charlot. Les comédiens et danseurs Jeremyah Mogni, Vanessa Boudrias, Xavier Malo et Tommy Tremblay font également partie de la distribution.

Il s'agit de la toute première série de fiction de danse au Québec.

Le synopsis va comme suit : Des danseurs tous habités par le même rêve de vivre de leur passion s’affrontent dans une compétition de grande envergure. Parmi eux, Marco, un danseur de hip-hop qui gagne sa vie en donnant des cours de danse dans l'école de son père. Lorsque l'école menace de fermer, c'est toute la vie de Marco qui risque de s'effondrer. Participer à FLOW devient une opportunité en or pour lui de sauver l'école en plus d'atteindre son rêve. Ratant de peu son audition, il obtient une deuxième chance en s'alliant avec Rémi, un célèbre danseur contemporain. Le duo affrontera plusieurs danseurs de grand talent dont la plus grande rivale de Marco, son ex, Kiki, dont il est encore éperdument amoureux. Entre les répétitions intenses avec Rémi, la relation houleuse avec Kiki, les multiples étapes de la compétition et de nombreux obstacles qui se dressent sur son chemin, Marco devra rester concentré sur son objectif : remporter la victoire.

Sarah-Maude Beauchesne est l’autrice de cette série originale réalisée par Patrice Ouimet.

La série sera d'abord offerte en primeur sur Club illico, à compter du 19 septembre prochain. On peut s'imaginer qu'elle atterrira à TVA ultérieurement.

