Découvrez des images de la splendide nouvelle maison de Karine Vanasse

Voyez la bande-annonce et une photo de la maison ci-dessous.

L’émission Karine et la maison jaune sera présentée dès le mardi 8 avril à 20 h sur les ondes de Canal Vie.

Aussi, la chaîne spécialisée proposera une autre émission de rénos, intitulée 3 soeurs et un chalet.

Dans cette nouveauté printanière, Mitsou, Abeille et Noémie – les sœurs Gélinas – se lancent dans la rénovation du chalet familial dont elles ont hérité. Cet endroit paisible et unique, au bord d'un lac des Laurentides, était la résidence principale de leur père. C’est la tête pleine de souvenirs et avec le cœur encore chargé d’émotions que les sœurs entament ce projet.

Dès le jeudi 20 mars à 19 h 30 à Canal Vie et en rattrapage sur Crave.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.