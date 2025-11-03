Accueil
Décore ta vie fait un retour à la télévision pour ses 25 ans

L'animatrice Saskia Thuot sera également de retour.

Saskia Thuot
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Canal Vie annonce aujourd'hui le grand retour de Décore ta vie, l'émission de décoration culte qui a marqué toute une génération de téléspectateurs et de téléspectatrices, en étant diffusé pendant 16 saisons.

Évidemment, la nouvelle ne serait pas la même sans le retour de l'animatrice Saskia Thuot, qui se réjouit de cette initiative, pour célébrer les 25 ans de l'émission.

Voyez sa vidéo ci-dessous.

Ce sont donc 10 nouvelles émissions qui seront diffusées en 2026 sur Crave et Canal Vie. Le concept demeure le même, c'est-à-dire qu'il faut inscrire une personne qui mérite, selon vous, d'être gâtée par l'équipe de Décore ta vie, avec un budget de 3000 $.

Les inscriptions se font juste ici.

Pour celles et ceux qui se posent la question, oui, l'animatrice sera accompagnée par son complice de toujours, Jean-François Arel.

Voilà une nouvelle qui risque d'en réjouir plusieurs, et une belle idée de Canal Vie et Crave.

Ce sera à ne pas manquer l'an prochain!

Pendant 16 saisons et 746 épisodes, Décore ta vie a été un rendez-vous incontournable dans l'univers télévisuel des Québécois et des Québécoises. Transformant des centaines d'espaces - des salons, des chambres, des salles à manger, des sous-sols, en passant par des garderies en milieu familial, des pièces thématiques, et même des projets spéciaux à la Maison des greffés et à l'Hôpital Sainte-Justine - la série a profondement marque et touche le public en apportant beauté et confort à d'innombrables foyers québécois. Plus qu'une simple activité de décoration, le magazine a enrichi et inspiré la vie des téléspectateurs et des téléspectatrices, de leurs familles et de leurs proches.

