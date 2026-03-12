Décès d'un ancien participant de Si on s'aimait

Une de ses vedettes, Michel Beauregard, est décédé d'une crise cardiaque en août 2024. Les fans du format le connaissaient bien. Il faisait partie de la deuxième saison de Si on s'aimait encore. Il était en couple avec la charmante Madeleine. Voyez une photo ci-dessous.

En plus de la présence de Guillaume Lemay-Thiverge à l'écran, le journaliste Hugo Dumas de La Presse indique qu'il y a une autre situation délicate par rapport à cette nouvelle saison de la populaire franchise, qui sera bientôt diffusée à la télé.

Cette semaine, nous apprenions que la troisième saison de Si on s'aimait encore allait être présentée sur les ondes de TVA presque trois ans après le tournage.

Évidemment, TVA a consulté la veuve à savoir si elle avait un malaise avec le fait de revoir son ex-époux à la télévision. Celle-ci n'y voyait pas d'inconvénient. Ainsi, le réseau a choisi d'y aller de l'avant avec la diffusion de cette saison malgré les épineuses circonstances qui l'entourent.

Dans cette nouvelle mouture, on assistera à un voyage au Mexique des quatre couples rencontrés dans la deuxième saison. Ils suivront des ateliers d'accompagnement relationnel et feront un bilan de leurs acquis.

Rappelons qu'en plus de Michel et Madeleine, nous suivions Stéphanie et Keven, Christelle et Gino ainsi que Kathy et Guillaume. Du lot, seul ces derniers - elle, peintre en bâtiment, lui, entrepreneur en paysagement - n'ont pas traversé l'épreuve du temps.

Toujours selon Hugo Dumas, en vue des derniers évènements entourant Guillaume Lemay-Thivierge, TVA a envisagé plusieurs façons de présenter cette saison de Si on s'aimait encore, jusqu'à faire reprendre toutes les interventions de Guillaume et Emily par les petits nouveaux, Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau. L'option a été écartée rapidement vu le coût de production et la complexité de l'entreprise. Ainsi, on retrouvera Guillaume et Emily pour une dernière fois en tant que couple témoin.

Ne manquez pas cette nouvelle saison à partir du lundi 6 avril à 19 h 30 à TVA.

Aucune nouvelle saison de Si on s'aimait est prévue chez TVA pour le moment.