Ce dimanche, les regards étaient posés du côté de TVA, qui diffusait la tant attendue finale de Chanteurs masqués. Après une dernière performance de leur cru, les quatre derniers candidats ont été démasqués à tour de rôle, jusqu'au dévoilement du personnage vainqueur de la saison, Caravelle.

Juste avant, la variété dominicale a révélé le grand retour d'Audrey de Montigny, qui se cachait sous Chat-Piteau, et que nous n'avions pas vue sur une scène depuis de nombreuses années. Grand bien nous en fasse, en entrevue après avoir été démasquée - seule Mélissa Bédard l'avait identifiée - Audrey a affirmé qu'elle souhaitait revenir pour de bon sous le feu des projecteurs.

Puis, comme une surprise ne vient jamais seule, le dévoilement de Caravelle aura été le plus surprenant qui soit, marquant une grande première dans l'histoire de l'émission. En effet, sous ce costume aquatique se trouvaient non pas une, mais deux artistes : Annie Villeneuve et Suzie Villeneuve. Pardon?!

« C'est la première fois qu'on gagne quelque chose ensemble » affirme d'emblée Suzie, bien consciente de l'ampleur de la surprise créée en studio (et dans les salons). Tout au long de la saison, les jumelles Villeneuve se sont ainsi alternées, nous offrant chacune à leur tour des performances de feu. Si, à certains moments, le nom d'Annie Villeneuve a été évoqué parmi les options potentielles, jamais nous n'aurions pensé que les deux soeurs étaient derrière Caravelle!

Chapeau à ces deux artistes de grand talent, qui méritent pleinement leur statue de grandes gagnantes! Nous avons hâte de découvrir les coulisses de cette surprise, dans le prochain épisode de Chanteurs masqués.

Par ailleurs, mention spéciale à Ariane Moffatt, qui se trouvait également dans le costume de Diva Cobra, mais aussi dans Tibébi, qui a été démasqué plus tôt cette saison.

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.