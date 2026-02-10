De nouvelles images de Hors réseau : L'expérience promettent une nouveauté captivante

Oublier son téléphone pendant plusieurs jours, perdre tous ses repères et affronter les éléments de la nature sur un territoire sauvage : voici à quoi seront confrontés les participants de Hors réseau : L'expérience, la nouvelle téléréalité de Noovo et Crave.

Guidées par la voix de l'animateur Danick Martineau et par leur instinct, 10 personnalités de la télévision et du web ont accepté de se prêter au jeu, avec courage et audace.

Le but du jeu? Dans un premier temps, les joueurs et les joueuses auront comme mission de se retrouver entre eux, à l’aide seulement de leur instinct et de leur carte. Ensuite, ensemble, ils devront réussir une série d’épreuves afin de mettre la main sur des capsules contenant toutes une partie du grand prix de 25 000 $. Les participants et les participantes devront ainsi peaufiner leurs aptitudes sociales et faire preuve de témérité pour avancer dans le jeu. Au terme de ce périlleux trajet, ceux et celles qui sont toujours dans la course vont avoir une décision ultime à prendre : choisiront-ils le bien commun ou leurs intérêts personnels?

Une nouvelle bande-annonce dévoilée sur les réseaux sociaux aujourd'hui montre les joueuses et joueurs en action, sur le territoire de Kenauk Nature en Outaouais, d'une superficie de 265 km carrés.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

D'emblée on peut constater que l'absence de cellulaire sera un enjeu pour plusieurs d'entre eux, plus que la nature sauvage, les moustiques, la perte des repères et les défis intenses. Vont-ils y arriver?

C'est ce que vous pourrez découvrir au fil des 9 épisodes de 60 minutes, qui seront lancés dès le 4 mars sur Crave en français.