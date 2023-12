De grands changements et des sacrifices pour Sébastien de Révolution

Tout en sensibilité et en finesse, Sébastien Leroux est remonté sur la scène de Révolution, cet automne, avec un rêve en tête : devenir danseur professionnel. Celui qui s'est taillé une place bien méritée en finale, aux côtés de Gabrielle Boudreau, n'a peut-être pas remporté le grand prix de 100 000$, mais il ressort vainqueur de cette aventure, comme son talent a su être reconnu par toute la province.

L'amour du public, il l'a « vraiment ressenti, surtout au début à mon audition. »

De se présenter à nouveau dans une compétition aussi exigeante demande une grande part de courage, mais Sébastien n'a pas eu froid aux yeux et sa persévérance n'est pas passée sous le radar. « La seconde où j'ai mis le pied sur scène, j'ai senti que j'avais vraiment évolué en tant que danseur, contrairement à l'an dernier. Mais j'ai vraiment ressenti que les maîtres et le public ont apprécié mon parcours comme danseur. L'expérience cette année a été complètement différente pour moi. Les commentaires des trois maîtres m'ont marqué et m'ont fait du bien à entendre. Je pense que j'ai réussi à toucher les gens et ça me prouve que j'ai réussi mon travail en tant qu'artiste. »

Dans sa demi-finale, l’artiste avait abordé ouvertement son stress à l’égard de l'instabilité financière, qu'il appréhendait face à son avenir comme danseur. Bien que rien ne soit gagné d'avance, la précarité du métier n'étant un secret pour personne, sa place dans la tournée Révolution lui assurera du boulot pour quelques mois. Les répétitions vont bon train pour le spectacle et les premières représentations débuteront le 22 février 2024.

Je pense que si les choses doivent s'aligner, elles s'aligneront. Il faut dire que je suis jeune. J'ai seulement 18 ans et la vie s'aligne déjà pour moi.

Originaire d’Ottawa, Sébastien avait appliqué dans un programme en administration des affaires à l'université de Toronto, mais comme il venait souvent à Montréal, il a décidé de s'y installer et de se concentrer sur la danse. « C'est un gros 'move’, mes parents me manquent, j'ai dû faire des sacrifices, mais je pense que ces sacrifices vont payer. »

« J'ai un contrat avec Janie et Márcio, les gagnants de la saison deux de révolution, c'est une autre tournée, alors j'ai deux tournées en même temps! Ça fait beaucoup, mais c'est vraiment le fun d'être occupé, c'est un beau problème. C'est beaucoup de changement, mais je n’avais pas le choix d'être ici pour ma carrière. Sauf que je suis complètement tombé en amour avec la culture, ici, à Montréal! »

On sent que nous n'avons pas terminé d'entendre parler de ce brillant artiste, dont tant la personnalité que le talent nous ont charmés lors de son passage à Révolution. Les informations de la tournée sont disponibles sur le site officiel, ici.