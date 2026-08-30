Dans les médias : Une première en 10 ans dans la prochaine saison

Depuis 10 ans déjà, Marie-Louise Arsenault est à la barre du magazine Dans les médias, où elle convie les téléspectateurs à une revue pertinente et intelligente de l'actualité, entourée de ses précieux collaborateurs. Ensemble, ils décortiquent et analysent les récentes tendances à travers le regard des médias.

À chaque épisode, un invité connu se pointe en studio et participe aux discussion concernant les enjeux médiatiques d'ici et d'ailleurs. Et si, au cours de la dernière décennie, l'émission aura été au coeur d'une foule de moments mémorables, gageons que la prochaine saison offrira l'un des épisodes les plus marquants, si ce n'est le plus, qui soit. Une belle nouveauté attend les fans de l'émission!

En effet, pour la toute première fois de son histoire, Dans les médias s'apprête à recevoir du public en studio! Et ce, pour une occasion bien spéciale. Pour souligner cette saison anniversaire, Marie-Louise et ses collaborateurs, Vanessa Destiné, Arnaud Granata et Raed Hammoud, revisiteront les grandes discussions, les bouleversements et les moments marquants qui ont transformé l'univers médiatique des 10 dernières années.

Les tournages de cette émission spéciale auront lieu le 1er septembre prochain. Cependant, aucune date de diffusion n'a été annoncée. Pour l'heure, nous ignorons si c'est cet épisode spécial qui ouvrira les festivités de la 10e édition de ce magazine collé à l'ADN de Télé-Québec.

Le premier épisode de la 10e saison du magazine Dans les médias atterrira sur les ondes de Télé-Québec le mercredi 9 septembre prochain, dès 21 h.

Par ailleurs, il sera possible d'entendre Marie-Louise Arsenault au micro d'ICI Première dès le 5 septembre prochain à 16 h, pour une nouvelle saison de son émission Tout peut arriver.