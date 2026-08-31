Crave dévoile l'identité des participants de L'usine de peurs

Crave révèle aujourd'hui l'identité des joueuses et joueurs de L'usine de peurs, le nouveau jeu télévisé automnal qui transforme les plus grands codes de l'horreur en un divertissement aussi terrifiant pour ses participants et participantes que complètement hilarant pour les abonnés de la plateforme.

Animé par Cocottee, ce jeu réunit, dans une mystérieuse usine désaffectée, les candidates et candidats qui devront relever une série de défis inspirés des grands classiques de l'horreur, répartis dans différentes salles aux univers aussi inquiétants qu'imprévisibles. Entre sursauts, cris, moments de panique et dégoût, tous cherchent à rester dans la course jusqu'à la toute fin afin de mettre la main sur le grand prix de 20 000 $.

Parmi les courageux qui ont accepté de relever le défi, on retrouve plusieurs noms qui ont fait jaser dans les dernières semaines, pour des raisons différentes. Farley, Flamby, Gab Gagnon, Lewis le fou, Maude Therrien, Claudie Mercier, Willos et Zac Bulle sont les participants de cette première mouture.

Vous pourrez voir le résultat de leur parcours dans L'usine de peurs dès le 30 septembre prochain sur Crave. Composée de 12 épisodes de 30 minutes, les six premiers épisodes sont offerts sur Crave dès le 30 septembre, suivis des six derniers le 14 octobre.

L'Usine de peurs est une production d'Avanti-Toast, en collaboration avec Bell Média. La série est conçue par Avanti-Toast et par Simon Sachel, qui en signe également la réalisation, alors que la direction artistique est assurée par l'équipe créative Malefycia.

On a pu tester une épreuve de L'usine de peurs récemment. Voyez le résultat en entête de l'article.