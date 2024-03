Couples fiancés recherchés pour une nouvelle téléréalité

De futurs mariés sont recherchés pour participer à la première édition de l'adaptation québécoise de Four Weddings. À l'automne 2024, les téléspectateurs seront plongés au cœur de quatre mariages uniques où chaque couple, avec sa vision unique du mariage, rivalisera pour remporter sa lune de miel de rêve.

Dans cette compétition télévisée, chaque épisode mettra en lumière le grand jour de l'un des couples, invitant les trois autres à y assister. De la cérémonie au banquet, en passant par les festivités, les participants seront jugés selon une série de critères bien définis. À la fin de chaque soirée nuptiale, ils voteront pour déterminer lequel mérite de décrocher le titre envié et la récompense ultime.

Les courageux fiancés vivront bien une expérience matrimoniale hors du commun, qui peut renforcer les liens! En plus d’avoir la chance de remporter leur voyage de noces, La guerre des mariés permettra aux couples sélectionnés d'obtenir des souvenirs vidéos de qualité supérieure de leur mariage captés par une équipe professionnelle.

Les inscriptions sont désormais ouvertes et prendront fin le 1er mai 2024. Les couples intéressés peuvent s'inscrire en ligne en remplissant un formulaire, en fournissant une photo de couple et une courte vidéo présentant leur histoire. Les candidatures sont ouvertes aux couples de 18 ans et plus, de toutes orientations, et les mariages doivent avoir lieu entre le 1er mai 2024 et le 1er octobre 2024. Les tournages auront lieu dès ce printemps.

La guerre des mariés, 10 épisodes de 60 minutes, à suivre à l'automne 2024 à Canal Vie!