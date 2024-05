Coup de coeur énorme pour ce couple de Si on s'aimait encore

Il faut saluer l'initiative de la production de Si on s'aimait encore de mettre de la diversité à l'écran cette saison. En effet, outre quelques couples dans la trentaine ou la quarantaine, on découvre depuis ce mercredi le couple formé de Madeleine et Michel, tous deux septuagénaires.

Impossible de ne pas avoir un coup de coeur pour ce duo attendrissant, dans lequel l'humour et la complicité prennent de toute évidence une grande place. Les voir regarder leurs émissions matinales dans leur lit articulé en dégustant leurs fruits avait de quoi nous mettre un sourire au visage.

Certes, certains couples dans cette deuxième saison semblent avoir beaucoup plus de problèmes que Madeleine et Michel, mais nous saluons leur courage de venir discuter de leurs enjeux de communication en public.

Le principal écueil semble être la communication. Madeleine est atteinte de « snoblesse » tandis que Michel a été diagnostiqué d'une surdité sélective par le médecin. Voilà un segment qui nous a fait éclater de rire, comme ce fut aussi le cas pour Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge.

Bien qu'il y ait des problématiques de couple à régler, parions que Madeleine et Michel seront nos rayons de soleil de la saison télévisuelle.

Nous leur souhaitons évidemment que ces rencontres avec Louise Sigouin leur permettent de poursuivre leur relation de manière plus harmonieuse.