Corine de Masterchef Québec s'adresse à son mari et sa fille sur ses réseaux sociaux

Corine a été éliminée de la compétition Masterchef Québec, tout juste avant la finale.

Elle a pris le temps de rendre un touchant hommage à son mari et sa fille sur ses réseaux sociaux après la diffusion de son départ de l'émission mercredi.

« Je tiens à remercier du fond du cœur:

[...] surtout, surtout: mon mari et ma fille, qui ont su relever les défis de la vie familiale en mon absence durant pratiquement 3 mois! En pleine période d’examen par-dessus le marché!

Une chance que t’étais là mon homme, t’as des Air-Lousses en banque!

Stephan, Mackenzie, vous êtes ce que j’ai de plus précieux, et grâce à vous 2, j’ai pu réaliser mon rêve. Merci à l’infini. »

Elle a aussi eu de bons mots pour les juges et les autres candidats :

« Les juges, pour leurs conseils, leur exigence et leur bienveillance.

Les autres candidats, qui sont devenus bien plus que des compétiteurs – vous êtes une source d’inspiration et une nouvelle famille, mes nouveaux amis pour la vie!

L’équipe de production, qui travaille dans l’ombre pour nous permettre de briller. Ils ont tous été mes thérapeutes!!

Et vous tous, qui m’avez soutenue, encouragée et accompagnée dans cette aventure! »

Elle termine son message, que vous pouvez lire au bas de l'article, ainsi :

« Ce n’est pas une fin, mais un début. Je quitte MasterChef Québec avec une motivation renouvelée et plusieurs projets en tête, que j’ai hâte de partager avec vous.

Merci de m’avoir permis de vivre cette expérience unique. Merci de croire en moi. Et surtout, merci de me suivre pour la suite, car il y en aura une, c’est promis!! »

Vous pouvez continuer de suivre la demi-finaliste de Masterchef sur sa page Corine, Cuisine Épique, sur laquelle elle partage des recettes et de - superbes! - photos de ses plats.