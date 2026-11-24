Lors de son passage aux Enfants de la télé le 18 novembre dernier, la très talentueuse comédienne et autrice Pascale Renaud-Hébert y est allée de quelques confidences pour le moins croustillantes.

En effet, l'invitée d'André Robitaille et de Mélanie Maynard nous a offert des moments savoureux qui nous ont bien fait rire, dont un en particulier, qui nous a démontré l'ampleur de sa passion pour la Ligue Nationale d'Improvisation.

J'étais une groupie finie. La finale des oranges de la LNI, j'ai volé la bouteille d'eau de Claude Legault!

La comédienne a d'ailleurs révélé qu'elle a elle-même fait partie de la ligue durant environ cinq ans.

Un autre moment inusité de l'émission est sans contredit lorsqu'elle s'est lancée, avec la coanimatrice, dans une démonstration plutôt complexe d'une scène tournée dans la série STAT dans laquelle la proximité avec celle qui faisait sa doublure de mollet avait été presque malaisante.

La comédienne racontait que son personnage avait été piqué par une araignée et qu'elle faisait une réaction allergique. « Je pense que je me suis faite parler de ça plus que n'importe quoi d'autres, l'araignée. Vraiment. [...] C'était sur plusieurs semaines, puis c'était rebondissement par dessus rebondissement. C'était vraiment l'fun! »

C'est quand elle a tenté d'expliquer avec des mots la position qu'elle avait dû prendre pour tourner cette scène que ça s'est corsé. « Pour qu'il y ait une différence entre les deux mollets, ils avaient engagé une actrice qui avait des plus gros mollets, puis là, il fallait que nos deux jambes soient parallèles! Y a fallu que je passe ma jambe en arrière d'elle et que... Est-ce que c'est clair ce que j'essaie de dire? » À cet instant précis, l'animateur a saisi l'occasion et l'a invitée à le démontrer avec Mélanie. Voir la photo ci-bas.

« Ça devient gênant! », a avoué la coanimatrice, quand elle a réalisé dans quelle galère elle s'était placée.