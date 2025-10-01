Claude Poirier confirme le salaire des participants à Chanteurs masqués

Lors de son passage à Dans les médias, Claude Poirier s'est exprimé sur le fait qu'il n'a pas apprécié son expérience à Chanteurs masqués, en confirmant d'abord le salaire des participants vedettes à l'émission.

Marie-Louise Arsenault révèle que le montant d'argent attribué aux candidats est de 3 500 $.

Un montant qui pourrait sembler intéressant, mais qui ne l'est pas du tout aux yeux de Buck le Bucheron, personnage de Claude Poirier à l'émission.

« Oui, mais une semaine paralysé, cagoulé! », dit-il, indigné.

« Ce que je veux vous dire, puis ça ne vient pas de n'importe qui, 90 % des gens qui passent à Chanteurs masqués, ce sont des chanteurs professionnels qui gagnent tout le temps. Alors, nous autres, on est des cobayes. L'autre affaire importante, 90 % des gens qui passent, comme moi - mais moi, j'ai été piégé, puis je l'ai accepté parce que j'avais donné ma parole - ils ont tous des gérants et ils appellent tous pour passer. Pourquoi? C'est l'émission la plus regardée au Canada. Le dimanche soir, 1 500 000. »

« Moi, j'ai pas aimé », réitère-t-il. « J'ai adoré jusque Déferlante fait. Je dois rendre hommage à toute l'équipe. C'est très bon, mais j'ai détesté ma participation parce que j'ai joué avec ma santé. »

Voyez l'extrait de l'émission ci-dessous.

Avec Claude Poirier, ça a le mérite d'être clair!

Dans les médias est présenté les mercredis soirs à 21 h sur les ondes de Télé-Québec.