Alors que la quatrième saison de la téléréalité Les Traîtres n'a même pas encore été diffusée sur les ondes de Noovo, étant prévue pour le printemps 2027, Crave annonce aujourd'hui le renouvellement de l'émission pour une cinquième saison.

La question qui nous brûle tous les lèvres maintenant est bien entendu la suivante : Est-ce que Karine Vanasse sera de retour, elle aussi, dans le mystérieux manoir?

Showbizz.net a le plaisir de vous confirmer que l'animatrice sera de nouveau à la barre de ce jeu de stratégies, de mensonges et d'éliminations qui permettra à une seule personne parmi la brochette d'invités, de mettre la main sur la cagnotte qui peut atteindre jusqu'à 100 000 $.

Admettons-le sans gêne, quel bonheur nous aurons à découvrir à nouveau les vêtements extravagants et les coiffures audacieuses de Karine pour l'occasion, de même que tous les défis qu'elle a au menu pour les joueuses et joueurs! Le jeu ne serait pas le même sans cette formidable maîtresse de manoir qui s'amuse aux dépens des candidats.

Cette cinquième saison est prévue pour 2028.

D'ici là, nous demeurons à l'affût pour plus de détails sur la diffusion de la saison 4 prévue au printemps 2027 sur les ondes de Noovo et sur Crave.