Chasse à l'homme : Marécage : Ce nouveau docuréalité promet d'être franchement haletant

Des images époustouflantes et un défi de taille.

<em style="color: rgb(71, 85, 105);">Chasse à l'homme : Marécage</em>
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce mardi, Évasion dévoile la bande-annonce franchement accrocheuse de son nouveau docuréalité, Chasse à l'homme : Marécage, qui promet de nous faire vivre toutes les émotions à compter du mois d'octobre.

Dans cette nouvelle proposition, le défi proposé aux participants est inspiré d'un fait réel : une chasse à l'homme qui a eu lieu au Manitoba, sur une distance de plus de 4000 km, dans un environnement hostile.

Cette fois, huit candidats courageux, accompagnés par l'expert Mathieu Hébert, devront refaire le même périple pour tester leurs limites, en espérant retrouver un fugitif. Une proposition qui n'est pas sans rappeler d'autres concepts que nous avions particulièrement appréciés, comme Expédition extrême.

Visionnez la bande-annonce ci-dessous.

Il s'agit d'une production originale de Manito Média, en collaboration avec Québecor Contenu, à voir les vendredis à 21 h sur les ondes d'Évasion, à compter du 24 octobre.

Informations complémentaires

