Charlotte Cardin s'immisce dans l'univers de Drag Race

La chanteuse Charlotte Cardin sera bientôt la juge invitée dans le premier épisode de Canada's Drag Race : Canada vs. The World. Elle rejoindra sur le panel Brooke Lyne Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor. Voyez une photo du quatuor au bas de l'article.

Alors que Mitsou avait été juge dans la deuxième saison de Canada's Drag Race, Charlotte sera la première Québécoise à participer à cette version (Canada's Drag Race : Canada vs. The World) en tant que juge.

Les drag queens de la grande famille de Drag race qui participeront à la seconde saison de cette mouture seront Alexis Mateo, Cheryl, Eureka!, Kennedy Davenport, La Kahena, Le Fil, Lemon, Miss Fiercalicious et Tynomi Banks.

Au fil des six épisodes, les neuf divas devront faire mieux que leurs adversaires et prouver leur place dans l’élite de la drag.

Canada's Drag Race : Canada vs. The World, saison 2, sera offert sur Crave chaque vendredi dès le 19 juillet à 21 h.