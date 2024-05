Charles Lafortune réagit aux mauvaises critiques concernant Laver pour gagner

Cet hiver, les téléspectateurs ont pu assister à la première saison de la compétition Laver pour gagner sur les ondes de TVA.

Animée par Stéphane Bellavance, l'émission mettait en scène 16 concurrents de tous âges, accros à la propreté, devant faire preuve d'efficacité, de minutie et de créativité pour se démarquer dans des épreuves de nettoyage souvent extrêmes et drôlement chaotiques.

L'émission a été reçue très durement, autant de la part des critiques que du grand public. Les téléspectateurs ne semblent pas avoir accroché à la douce folie qui émanait de ce projet, bien que plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux saluaient l'animation de Stéphane Bellavance.

Le producteur de l'émission, Charles Lafortune pour Pixcom, a accepté de commenter la situation, alors que nous le croisions au lancement de la deuxième saison de Nuit Blanche, dorénavant disponible sur Prime Vidéo.

Le producteur s'est montré très sincère à ce sujet : « Laver pour gagner, c'est une comédie en fait. On voulait faire quelque chose de très ludique. Je pense que les gens s'attendent toujours, avec ce genre de show-là, que ce soit très sérieux, comme La voix ou Masterchef, avec beaucoup d'émotions et tout. Mais celle-là, c'est plus ludique. Je comprends qu'il y a des gens qui n'aimaient pas. En même temps, c'est drôle parce qu'il y a des commentaires qui étaient un peu durs, sur les participants. On vit quand même dans un univers où on a besoin que ça soit propre, que ça soit nettoyé. Quand on parle de la ville de Montréal, on la trouve sale, etc. Je trouvais qu'il y avait un peu de mépris dans les commentaires des gens. »

S'il prend les réactions sur les réseaux sociaux avec un grain de sel, le producteur se montre quand même réaliste quant au résultat à l'écran.

« Tu sais, le show Masterchef, il y en a 67 versions dans le monde. Sauf que ça, c'était plus nouveau. C'est un format qu'il n'y en a pas eu beaucoup. On l'inventait au fur et à mesure. Je te dirais que nos « before and after » à partir de l'épisode 3-4 sont meilleurs qu'au début. Au début, tu fais des affaires, tu fais comme mouin... Finalement, ils ne réussissent pas tant que ça à le laver le tapis. »

Il poursuit : « Il y avait la durée des épreuves aussi. Si jamais cette émission avait à revenir, on va avoir beaucoup d'ajustements à faire. »

On s'attendait à ce que ce soit t'aimes ou t'aimes pas.

Le producteur se dit néanmoins satisfait du résultat et du rendement de l'émission. Le sort d'une deuxième saison demeure incertain pour le moment.

La première saison se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de TVA.