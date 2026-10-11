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Chanteurs masqués : Qui se cache sous Samba?

Les avis sont mitigés.

Samba à <em>Chanteurs masqués </em>S6 (2026)
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Depuis tout près d'un mois maintenant, TVA présente sur ses ondes la sixième saison de Chanteurs masqués. Encore une fois cette année, des personnalités connues se camouflent sous d'imposants costumes et tentent de ne pas se faire découvrir par le public en studio et les juges.

À cet effet, l'un des personnages de la saison donne beaucoup de fil à retordre aux enquêteurs, qui n'arrivent pas tout à fait à mettre le doigt sur l'identité de cet artiste mystère. Il s'agit de Samba. Lors de sa première visite sur le plateau, cet oiseau semblant tout droit sorti d'un carnaval brésilien avait subjugué le public avec une relecture des fameux « Croissants de soleil » de Ginette Reno.

À la diffusion de cet épisode, beaucoup de personnes avaient émis l'hypothèse que Shirley Théroux, Christine Fréchette ou encore Josée Lavigueur puissent s'y trouver. Samba possédant beaucoup d'énergie et bougeant à qui mieux mieux sur la scène, notre choix s'était lui aussi porté sur la célèbre conférencière et animatrice. Cette semaine, la production a d'ailleurs révélé un extrait vidéo du prochain épisode prévu ce dimanche, où on y voit le plumé se dandiner sur les airs de « Billy » de la chanteuse Julie Masse.

Voyez l'extrait en question en bas de cet article.

Encore une fois, les téléspectateurs semblent convaincus que c'est Josée Lavigueur qui se cache dans le costume. Certains croient entendre, de leur côté, la comédienne Valérie Blais. Affaire à suivre! Chose certaine, nous saurons bientôt quelle personnalité connue a accepté de relever le défi!

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.

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