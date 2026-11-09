Chanteurs masqués : Cet ex VJ de Musique Plus démasqué

Paillettes, pop et succès radio étaient à l'honneur ce dimanche du côté de Chanteurs masqués, alors que nous étions invités à célébrer les années 90 auprès des juges-enquêteurs et de trois artistes costumés.

Remplie de surprises, l'épisode aura été l'occasion pour le public de renouer avec une décennie à haute teneur en nostalgie!

En fin d'épisode, malgré une jolie performance de « Wonderwall », c'est l'Homme de miroirs qui a été prié de quitter la compétition. Si les hypothèses penchaient du côté de Pascal Morrissette ou même de l'homme d'affaires Luc Poirier, c'est plutôt l'ancien VJ de Musique Plus Paul Sarrasin qui se cachait sous les traits du costume à facettes.

Ayant disparu des écrans depuis de nombreuses années, il œuvre désormais dans le domaine du doublage depuis environ 25 ans. En entrevue avec le magazine 7 Jours, Paul a expliqué les raisons qui l'ont poussées à participer à l'émission, après plusieurs invitations refusées :

« La production m’avait déjà approché par le passé, mais je ne me sentais pas prêt. Cette saison, j’ai résisté un peu, mais après avoir rencontré le producteur Martin Proulx, j’ai compris que ça pourrait être très agréable. Il a réussi à me convaincre. [...] C’est ce qui m’a poussé à participer à Chanteurs masqués : je voulais leur prouver que je savais chanter. Et grâce aux chansons qu’on m’a proposées, j’ai réalisé que j’étais capable de choses que je n’aurais jamais imaginé pouvoir faire. »

On peut dire mission accomplie pour Paul, qui a réussi à mystifier (presque) tout le monde jusqu'au dévoilement final. Après son départ de Musique Plus, Paul a sombré dans la dépression et la consommation, mais comme il le précise, « en perdant tout ça, je me suis rendu compte que le trou était béant et que je devais le guérir. J’ai fait de la thérapie, j’ai adhéré au bouddhisme, j’ai fait des séances d’ayahuasca pour me détacher de l’approbation des autres et enfin arriver à être souverain, si on peut dire. »

Aujourd'hui, Paul Sarrasin prépare activement un deuxième album, 32 ans après le lancement de son premier. Seul Sam Breton l'aura démasqué, au grand déplaisir de ses collègues. En outre, l'humoriste semble en très bonne position pour obtenir la précieuse Oreille d'or, qui est décernée au juge-enquêteur ayant reconnu le plus de personnalités au cours de la saison.

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.