Chanteurs masqués : Ce populaire producteur et animateur est démasqué

La compétition reprenait de plus belle ce dimanche à Chanteurs masqués, avec une nouvelle salve de duels enlevants. Pour l'occasion, à l'issue du second affrontement de la soirée, le tintement du second Point d'interrogation de la saison s'est fait entendre, signifiant qu'un nouveau personnage faisait son arrivée en studio.

Sur les notes de « Pleurs dans la pluie » de Mario Pelchat, le mystérieux point interrogatif - la semaine dernière, c'est Mathieu Baron qui se cachait dans le costume - a offert une bien jolie performance, alors qu'il tentait de camoufler son identité. Quelques minutes plus tard, le masque est toutefois tombé sur l'animateur Jean-Philippe Dion, qui se trouvait dans l'imposant costume. Seuls Sam Breton et Stéphane Rousseau avaient découvert son identité; Mélissa Bédard et Anouk Meunier pensaient plutôt qu'il s'agissait de Pier-Luc Funk ou encore de Pascal Morrissette.

Sur les réseaux sociaux, la vaste majorité des internautes avait reconnu la voix de JP Dion. « Je suis vraiment fier d'avoir montré que dans la vie, même si on a une voix de crécelle, on peut arriver à faire des choses merveilleuses! » a lancé le fier démasqué, plutôt découragé de la performance de Mélissa et d'Anouk, avec qui il a collaboré (et chanté!) dans le passé.

Comme Stéphane et Sam avaient tous les deux reconnu la voix du populaire producteur, ils ont eu droit de se rendre ensemble dans la voûte. Cette fois, des indices sur le personnage de Volcania leur étaient présentés, mais comme Anouk la semaine dernière, la tâche ne leur a pas été rendue facile!

Rappelons que cette nouveauté du Point d'interrogation ne fait pas l'unanimité auprès du public, qui la considère plutôt futile, préférant bâtir une enquête au fil des semaines. Et ce, d'autant plus que cela n'ajoute rien à la compétition...

Chanteurs masqués est présenté le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.