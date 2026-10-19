Chanteurs masqués : Ce populaire chanteur se trouvait dans le point d'interrogation de la soirée

Ils étaient 15, ils ne sont plus que 10! La saison de Chanteurs masqués reprenait son cours ce dimanche, avec une édition spéciale sous le thème des comédies musicales.

Pour ce faire, les artistes costumés étaient invités à se produire sur la scène du grand variété en interprétant un titre issu des grands musicals de Broadway. Après deux intrigantes performances signées Diva Cobra et l'Homme de miroirs, le tintement du Point d'interrogation s'est fait entendre, signifiant que nous aurions droit à une nouvelle enquête express.

Sur l'air de « L'histoire de la vie », du Roi Lion, l'artiste costumé a livré une prestation éblouissante, rendant Mélissa Bédard très émue en quelques secondes à peine. Si Mélissa, Anouk Meunier et Stéphane Rousseau pensaient que Wilfred LeBouthillier ou encore Félix-Antoine Tremblay se trouvaient dans la ponctuation grandeur nature, seul Sam Breton a visé dans le mille.

Et des comédies musicales, Michaël en mange! « J'en ai fait pas mal! Tu vois là je viens de sortir de Titanique, l'année passée Chicago ensemble. C'est drôle, parce qu'en fait, ça me touchait beaucoup de faire cette chanson-là, parce que la première comédie musicale que j'ai faite quand j'avais 15 ans, c'est le Roi Lion. Je jouais Simba là-dedans. Aujourd'hui de chanter ça, après toutes ces années, et de me rendre compte justement de toutes les comédies musicales que j'ai faites depuis ce temps-là, ça me rend émotif! »

Showman et très en voix, Michaël Girard nous a démontré ce soir qu'il aurait été un ajout de haut niveau en tant que personnage régulier cette saison-ci. Chose certaine, il aurait été ardu à cerner!

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.