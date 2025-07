Chantal Lacroix revient sur sa relation amoureuse avec Mario Tessier

Chantal Lacroix était l'invitée principale de Sucré salé ce mardi.

À la fin de l'émission, Mélanie Maynard a proposé un petit jeu à l'animatrice. Elle lui a demandé de classer des « projets qui l'ont fait évoluer » sur une échelle de 1 à 10.

Mis à part l'animation d'émissions comme Maigrir pour gagner ou son rôle de présentatrice météo à Météomédia, elle avait à classer sa relation amoureuse avec Mario Tessier.

Il faut savoir que Chantal et Mario se sont fréquentés pendant un an alors qu'elle avait 30 ans et lui, 24.

« J'ai eu beaucoup de plaisir quand même. J'aime beaucoup rire et il était quand même plus jeune, donc c'était intéressant », dit-elle, en positionnant ce « projet » au 5e rang de son classement.

Mentionnons qu'elle a placé en première position l'animation de Donnez au suivant. « Pour moi ça, ça va me suivre toute ma vie. Et je donne encore au suivant, je le fais juste pas à la télé. »

Lors de cette entrevue, Chantal Lacroix a aussi mentionné son désir profond de revenir à la télé. « Là, j'aspire [à revenir à la télé] parce que je trouve que nous ne nous en allons pas dans la bonne direction comme société. Il n'y a rien qui se passe en télé qui va dans ce sens-là. »

On lui souhaite de tout coeur!