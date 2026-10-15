Cette série de Netflix tournée au Canada pourrait vous donner les frissons espérés

Après le succès de la série primée Widow's Bay sur AppleTV (qu'il faut voir absolument d'ailleurs), voilà que Netflix se lance dans des eaux similaires avec sa nouveauté Below, qui met en vedette Josh Hartnett, Mackenzie Davis et Charlie Heaton.

Pour ce tour de bateau fantastique, toute l'équipe s'est dirigée du côté de Terre-Neuve-et-Labrador (plus précisément à Brigus South et Pouch Cove), pour tourner les scènes qui représentent le village de Snook's Arm dans la fiction. Les paysages côtiers et le mode de vie marin sont mis de l'avant dans ce suspense, dans laquelle l'homme rencontre la bête. C'est loin d'être parfait, mais c'est assez efficace pour obtenir quelques frissons. Et les retombées économiques du tournage auraient été incroyables pour cette région.

Plus précisément, on y fait la rencontre de Calvin Harris à deux moments de sa vie : d'abord dans le passé, où son père est décédé sous ses yeux après un événement mystérieux survenu sur l'eau, puis dans le présent où d'autres phénomènes étranges commencent à se produire autour de lui, sa famille et les gens de son village. Pêcheur de glace, Calvin sera confronté à un monstre marin dont la grosseur n'a d'équivalent que sa violence, le fameux Kraken des contes et légendes maritimes.

Pour arriver au résultat que vous pouvez voir à l'écran depuis le 8 octobre, Josh Hartnett a dû apprendre l'accent de Terre-Neuve, fortement marqué par des origines irlandaises et britanniques. Pour y arriver, l'acteur a écouté pendant des heures la radio locale, The Fisheries Broadcast plus précisément, pour se permettre de s'immiscer dans la culture de l'île. Même chose pour Charlie Heaton qui a dû faire ses classes, notamment avec l'aide d'un professeur. Si les néophytes n'y voient que du feu, des habitants de Terre-Neuve-et-Labrador ont toutefois critiqué le rendu à l'écran, qui varie d'un acteur à l'autre. On leur donne un A- pour l'effort, par contre!

Quoi qu'il en soit, on a affaire ici à un bon suspense, capable de créer une certaine tension voire de donner des frissons, surtout dans les scènes où les pêcheurs rencontrent la fameuse pieuvre géante et belliqueuse. Une scène dans un sous-marin a particulièrement marqué notre esprit.

Certes, les effets spéciaux tirent un peu vers la série B et le scénario s'égare à mi-chemin pour finalement revenir dans son sillage de départ, mais la série Below vaut la peine d'être regardée, surtout si vous aimez les histoires qui mélangent mystère, suspense, fantastique et action. Ou tout simplement pour voir le bon Josh Hartnett se débattre comme un damné contre une maudite grosse bibitte qui ne veut pas mourir!