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Cette scène de Dumas soulève des questionnements des téléspectateurs

« Est-ce que c'était vraiment nécessaire, cette fin? »

Dumas
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lundi, l'épisode de Dumas s'est terminé de façon plutôt violente.

La firme Intelco a été mobilisée par Mathias Ouimet (Anthony Therrien) pour découvrir qui avait engagé la prostituée qui l'a charmé et a couché avec lui la veille de son mariage. Dumas (Gildor Roy) et son équipe ont finalement appris qu'il s'agissait de Laura Lanctôt (Laurence Champagne), la soeur de la future mariée (Éloïse) qui avait aussi couché avec Mathias alors que sa frangine était en voyage, au tout début de leur relation.

Laura et Éloïse (Aurélia Arandi-Longpré) ont eu une dispute explosive, puis Laura s'est présentée à la résidence de Mathias, avant de s'immoler sous ses yeux.

Cette scène impétueuse a marqué les esprits des téléspectateurs, qui ont réagi sur les réseaux sociaux.

  • « Des scènes dont on se passerait. Je décroche. »
  • « J'aurais préféré ne pas voir cette scène-là. »
  • « Extrême pas mal. »
  • « Vraiment dure cette scène. »
  • « Très choquant en effet. »
  • « OMG assez intense!!! »
  • « Est-ce que c'était vraiment nécessaire, cette fin? Il me semble qu'on peut montrer une personne en détresse sans être aussi cru dans les images. C'était pas mal sensationnaliste et de mauvais goût. »
  • « Je m’en serais passé de cette scène. »
  • « Je suis déçu pcq la série a une fois de plus choisi le suicide comme solution pour une personne qui était pris dans de grandes difficultés. Il me semble que ça envoie un message décourageant pour toutes personnes fragiles. Même s'ils mettent un petit message et le numéro d’aide à la fin, je trouve que c’est tout de même faible 😕. »
  • « Ouffff très dure cette scène... oui ça peut donner des idées à certaines personnes, mais ça peut aussi en sauver... justement à en parler !!! »

Cette scène d'une violence non dissimulée n'est malheureusement que trop proche de la réalité. Il existe plusieurs faits divers à travers le monde de femmes s'étant immolées en public. On aurait aimé que cette idée macabre ne vienne que dans l'esprit de Luc Dionne, mais, malheureusement, la réalité est bien plus brutale que la fiction....

Notons d'ailleurs que la scène en question n'a rien de graphique. On reste dans la supposition.

Dumas se poursuit les lundis soirs à 20 h sur ICI Télé.

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