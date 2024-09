Cette scène a fait beaucoup réagir dans Ma mère, ton père : Sandy aborde la situation

Jeudi dernier, dans Ma mère, ton père, Sandy et Maurice ont eu un échange poignant sur la confiance en soi.

« J'ai été des années à ne pas me trouver belle. Mais ça, c'est une affaire d'une vie, se guérir de ça », disait-elle, notamment, à son partenaire.

Voyez l'extrait ici.

« Je me suis ouverte à Maurice aussi parce que je recevais ce qu'il me disait, puis ça me touchait tellement profondément qu'on en a oublié les caméras. »

« Moi, je me disais intérieurement : "la production ne montrera pas ça". Ce n'est pas un sujet de dating, c'est un sujet personnel », ajoute-t-elle. « J'ai été surprise, mais je peux le comprendre parce que c'est quelque chose qui touche la majorité des gens. On a tous un manque de confiance en soi. Il faut juste apprendre à vivre avec ça, puis il ne faut pas se laisser anéantir par ça, au contraire, il faut sortir vainqueur de ça. »

« J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça », nous confie-t-elle. « Il y a des femmes qui ont pleuré à chaudes larmes quand elles ont écouté ce passage-là à l'émission. Ça reflète ce que la femme vit dans son salon. »

« Quand Maurice et moi sommes rentrés dans la maison, j'ai pris un essuie-tout pour me moucher et essuyer mes larmes. Après ça, on s'est fait une petite colle. Quand il m'a dit : "je comprends, c'est comme un abcès qui a pété." C'est vrai. C'est comme si j'avais encore cette blessure-là qui était en dedans de moi. Le fait d'en avoir parlé.... ce n'était pas prémédité de parler de ça, ça a sorti spontanément, mais on dirait que ça a expulsé le reste de peine que j'avais à sortir, puis ça m'a permis d'entamer un processus de guérison. Parce qu'après, j'ai dit à Maurice exactement ce qu'il m'avait dit précédemment : "Salut, je m'appelle Sandy, j'ai 53 ans." C'était comme si c'était un renouveau. » Rappelons que, pendant leur discussion sur la confiance, Maurice, interpellé par les dires de Sandy, avait avancé sa main vers elle en se présentant : « Salut, je m'appelle Maurice, j'ai 60 ans. »

La fille de Sandy, Ève-Amélie, a été aussi très émue par cet échange entre sa mère et Maurice. « J'ai vu dans son visage quand j'ai dit que je ne me trouvais pas belle qu'elle essayait de se concentrer pour ne pas flancher, on aurait dit qu'elle serrait ses mains afin de se retenir d'éclater en sanglots. Elle voulait garder un contrôle. J'ai senti qu'en tant que femme, ça l'a vraiment blessée. Elle aussi, ça la touche. »

