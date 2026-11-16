Cette populaire humoriste est démasquée en demi-finale de Chanteurs masqués

La conclusion d'une saison épique approche à grands pas du côté de Chanteurs masqués, qui présentait ce dimanche sa demi-finale tant attendue. Les cinq personnalités masquées encore dans la compétition - Intra Man, Caravelle, Chat-Piteau, Diva Cobra et - ont toutes chanté sous nos yeux mystifiés, tentant de cacher leur réelle identité.

Pour autant, nos yeux se sont tournés vers le personnage de Miss Paon, qui n'a pas réussi à obtenir l'aval du public pour poursuivre l'aventure. Au terme d'une demi-finale très serrée, c'est effectivement l'oiseau aux plumes exotiques qui s'est retrouvé sur le banc des démasqués, causant la surprise tant en studio que dans nos salons.

Il s'agissait en fait de l'humoriste Katherine Levac. Beaucoup d'internautes ont été agréablement surpris d'apprendre que Katherine possède une si jolie voix, ce à quoi elle explique au 7 Jours que « le défi était de ne pas prendre des chansons qui me représentent trop, ou celles que je fais habituellement au karaoké. Sam m’aurait reconnue. J’ai toujours chanté, mais ce que je préfère, c’est de modifier ma voix pour des émissions à sketch, des imitations. »

Tout au long de la saison, Miss Paon s'est avérée une candidate d'exception, dont la voix en or en a floué plusieurs. Or, au préalable, Kat n'était pas aussi familière avec l'émission qu'on pourrait le croire. « J’ai compris le concept à ma troisième présence, avoue-t-elle. Au départ, je pensais que c’est celui qui se faisait trouver qui était éliminé, mais en fait, ça marche avec les performances! » Elle a finalement bien compris le concept, se rendant jusqu'en demi-finale! Nous tenons d'ailleurs à la féliciter d'avoir relevé ce beau défi avec brio!

En studio, seuls Sam Breton et Stéphane Rousseau ont trouvé la réelle identité de l'oiseau géant. Il faut dire que, cette année, Sam est un redoutable enquêteur, parvenant à découvrir l'identité de la plupart des masqués. Deviendra-t-il le prochain récipiendaire de l'oreille d'or? Il se pourrait bien que oui...

On ne manque pas la grande finale de Chanteurs masqués dimanche prochain, dès 19 h sur les ondes de TVA.