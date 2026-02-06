Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Cette populaire émission reçoit le go de TVA!

Une autre saison à nous en mettre plein la vue et les oreilles!

Image de l'article Cette populaire émission reçoit le go de TVA!
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Après cette triste nouvelle concernant cette émission tant appréciée des adeptes, voilà que TVA nous fait plaisir en nous annonçant le renouvellement de l'une de ses émissions cultes.

En effet, Chanteurs masqués fera un retour en ondes l'automne prochain, pour une sixième saison attendue.

La nouvelle a été confirmée ainsi : « C’est officiel! Chanteurs masqués, l'émission numéro 1 au Canada, reviendra enchanter les ondes de TVA cet automne! 🎭🎉

Ce qui vous attend : de nouvelles voix surprenantes, des costumes toujours plus flamboyants… et des rebondissements inédits qui viendront pimenter le travail de nos enquêteurs! »

Sébastien Benoît devrait faire un retour à l'animation, bien que cette information n'ait pas été confirmée. Quant aux juges-enquêteurs, on ne sait pas non plus s'ils feront tous un retour.

Rappelons que Chanteurs masqués est l'émission la plus populaire du côté de TVA, avec des cotes d'écoute dépassant chaque semaine avec le 1,5 million de téléspectateurs. Nous avons bien hâte de découvrir l'identité des courageux qui oseront se cacher dans les costumes pour surprendre les juges pour cette nouvelle saison.

📺 Chanteurs masqués : Saison 6 | Automne 2026 à TVA et TVA+

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33