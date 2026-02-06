Cette populaire émission reçoit le go de TVA!

Après cette triste nouvelle concernant cette émission tant appréciée des adeptes, voilà que TVA nous fait plaisir en nous annonçant le renouvellement de l'une de ses émissions cultes.

En effet, Chanteurs masqués fera un retour en ondes l'automne prochain, pour une sixième saison attendue.

La nouvelle a été confirmée ainsi : « C’est officiel! Chanteurs masqués, l'émission numéro 1 au Canada, reviendra enchanter les ondes de TVA cet automne! 🎭🎉

Ce qui vous attend : de nouvelles voix surprenantes, des costumes toujours plus flamboyants… et des rebondissements inédits qui viendront pimenter le travail de nos enquêteurs! »

Sébastien Benoît devrait faire un retour à l'animation, bien que cette information n'ait pas été confirmée. Quant aux juges-enquêteurs, on ne sait pas non plus s'ils feront tous un retour.

Rappelons que Chanteurs masqués est l'émission la plus populaire du côté de TVA, avec des cotes d'écoute dépassant chaque semaine avec le 1,5 million de téléspectateurs. Nous avons bien hâte de découvrir l'identité des courageux qui oseront se cacher dans les costumes pour surprendre les juges pour cette nouvelle saison.

📺 Chanteurs masqués : Saison 6 | Automne 2026 à TVA et TVA+