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Cette personnalité importante de La Fureur fera son grand retour cette année

Les téléspectateurs espèrent son retour depuis trois ans.

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Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Chaque année, depuis le retour de La Fureur de façon annuelle, les téléspectateurs se demandent pourquoi Sébastien Benoît, qui a été une figure importante de l'émission (l'ayant même animée après Véronique Cloutier), n'était pas le capitaine de l'équipe des gars.

Alex Perron a fait du bon travail à titre de remplaçant, mais le public espère depuis bientôt trois ans le retour de Sébastien.

Radio-Canada indique que l'animateur avait été invité à participer aux deux précédentes moutures, mais avait décliné poliment l'offre. Cette fois, il a enfin accepté l'invitation, au grand bonheur du réseau.

Leur voeu sera bientôt exaucé alors que l'enfant prodige revient à Radio-Canada cet hiver pour deux émissions spéciales de 90 minutes.

Il tiendra la barre de l'équipe des gars, alors qu'Élyse Marquis reprendra son rôle chez les filles.

La composition des équipes sera annoncée dans les prochains mois.

Ne manquez pas ces deux rendez-vous spéciaux, les samedis 28 novembre et 5 décembre à 19 h.

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