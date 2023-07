Cette nouveauté fera son arrivée à Révolution cet automne

Les tournages de la nouvelle saison de Révolution ont lieu en ce moment dans les studios de TVA, et ce, depuis quelques semaines déjà.

Voilà que le diffuseur confirme une nouveauté qui viendra rajouter un peu de piquant dans la nouvelle saison, soit l'ajout d'une possibilité.

En effet, une seule fois lors des auditions, les danseurs pourront cette année sauver eux-mêmes un candidat refusé par les Maîtres, l’amenant directement aux face-à-face.

Ce sera intéressant de voir les discussions qui vont se créer en coulisses pour décider de ce sauvetage.

À propos de cette nouvelle saison, le maître Jean-Marc Généreux nous disait récemment, lors de la première médiatique de Hair où il a foulé le tapis rouge avec sa conjointe : « C'est incroyable! C'est comme en deux temps. On dirait que c'est la revanche des kids, les 17 ans en descendant sont des fous furieux. On a évidemment un groupe entre 18 et 25, mais il y a une gang de 30 ans et plus qui sont arrivés qui sont incroyables! C'est tout un autre panorama, toute une autre énergie. On a beaucoup de monde de la danse de rue qui sont venus cette année aussi. Est-ce que c'est Mel qui les a amenés? Je ne sais pas. On a des poppers de fou! »

Justement, à propos de la nouvelle maître qui remplace les Twins, Mel Charlot, Jean-Marc Généreux nous dit : « Mel Charlot, elle est magnifique! On est tellement contents d'avoir quelqu'un avec autant d'expérience, qui vient de Montréal, qui va donner un bon exemple aux jeunes danseurs parce qu'elle a un parcours incroyable. »

Lydia Bouchard reprendra quant à elle son siège.

Concernant le départ des Twins, il ajoute : « Je ne pense pas qu'on ne peut pas oublier les Twins, mais on peut apprendre à connaître quelqu'un d'autre et l'aimer. Elle est ouverte, elle va amener sa saveur, ses couleurs, elle va amener sa façon de voir les choses. Elle a une énergie incroyable. En réalité, on a une ronde de faite, cinq shows de faits, et elle ne laisse pas sa place! »

La nouvelle saison de Révolution sera à découvrir les dimanches cet automne sur les ondes de TVA.