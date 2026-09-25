Cette humoriste fait une confidence étonnante à l'émission Une belle époque

Cette semaine à l'émission Une époque formidable, Stéphan Bureau s'intéressait au sommeil. Il s'est d'abord questionné sur les méthodes de communication d'un Président qui nous empêche de fermer l'oeil, pour ensuite se pencher sur les bienfaits du sommeil avec des spécialistes, puis avec des « insomniaques professionnels » dont faisait partie l'humoriste Maude Landry.

Celle-ci lui a confié n'avoir jamais su comment éteindre sa machine, comme lui demandaient ses parents quand elle était jeune. En effet, dès son enfance, son rapport avec le sommeil était peu commun. « Enfant, mes parents allaient me border, pis là j'allais les border. Je pensais que c'était un jeu, moi. » À l'époque, Maude ne comprenais pas le concept du sommeil. Elle allumait sa lumière en pleine nuit et jouait dans sa chambre, tout simplement. Elle a avoué que cette mauvaise habitude ne l'a pas quittée ensuite.

J'ai toujours vu ça comme du temps libre, la nuit.

Rendue au secondaire, la situation s'est dégradée, jusqu'au jour où de graves conséquences sont survenues. Celle qui voulait être impliquée dans toutes les activités parascolaires, performer à l'école et faire le party s'est mise à consommer beaucoup trop de caféine pour arriver à ses fins.

J'en ai été hospitalisée, un moment donné. Trois jours où j'avais à peine dormi, je me suis mise à délirer. J'ai perdu contact avec la réalité, j'entendais des voix à l'école.

Voyez un extrait de l'entrevue ci-dessous.

Après cette mésaventure, Maude a trouvé des trucs pour dormir. Elle reconnait avoir maintenant une meilleure hygiène de vie, mais elle doit encore parfois composer avec des troubles du sommeil.

Ce n'était certainement pas le cas de la dernière invitée de Stéphane Bureau qui souffre de narcolepsie, ce qui signifie qu'elle s'endort partout sans crier gare!

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